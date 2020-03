I fatti del giorno - America latina (2)

- Argentina: coronavirus, chiusura totale delle frontiere fino al 31 marzo - Il governo argentino del presidente Alberto Fernandez ha disposto da oggi e fino al 31 marzo la chiusura totale delle frontiere, come misura di ulteriore contrasto alla diffusione del nuovo coronavirus, che mostra segni di rapido incremento. La decisione rafforza il decreto varato a metà mese, che di fatto lasciava aperta la porta di ingresso al paese - previo periodo di quarantena - agli argentini e agli stranieri residenti. Dalla mezzanotte di oggi viene chiuso a tutti ogni punto di accesso al paese, porti, aeroporti, frontere terrestri. La misura, che potrà essere prorogata dal ministero dell'Interno sentite le autorità sanitarie nazionali, non si estende ai soli movimenti delle persone che devono garantire il trasporto merci, ai voli e alle operazioni sanitarie. Per chi rimane fuori dal paese, stabilisce il decreto firmato da Fernandez giovedì sera, si "adotteranno le misure utili a soddisfare le necessità di base", in coordinamento, fin dove possibile con le autorità del paese ospitante. (segue) (Res)