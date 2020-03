I fatti del giorno - America latina (4)

- Messico: S&P taglia da "BBB+" a "BBB" valutazione del paese e di Pemex - L'agenzia di rating Standard & Poors (S&P) ha tagliato la nota di credito del Messico e della compagnia energetica statale Pemex da "BBB+" a "BBB". Le nuove valutazioni, entrambe con outlook negativo, riflette lo scenario di preoccupazione finanziaria dato dall'emergenza del nuovo coronavirus. nella scala di valutazione della "S&P", il livello "BBB" è solo due gradini sopra quello in cui i titoli sovrani vengono definiti "spazzatura". La "combinazione degli shock della Covid-19 in Messico e Stati Uniti, e la caduta dei prezzi internazionali del petrolio", sono secondo l'agenzia elementi in grado di produrre "un impatto pronunciato sull'economia messicana". Per quanto temporali, queste emergenze "peggioreranno la debole dinamica di tendenza di crescita per il 2020 e 2023 che riflette, in parte, minore fiducia del settore provato e lo scarso dinamismo degli investimenti". (segue) (Res)