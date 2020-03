I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: coronavirus, Congresso approva testo che delega all'esecutivo potere di legiferare - Il Congresso del Perù ha approvato a maggioranza il testo che assegna pieni poteri all’esecutivo, per un periodo di 45 giorni, nel quadro dell’emergenza causata dalla pandemia del nuovo coronavirus. “La plenaria approva, in prima votazione, il testo sostitutivo con il quale il potere di legiferare sull’emergenza sanitaria è delegato al potere esecutivo, per un periodo di 45 giorni”, rende noto il Congresso sul suo account Twitter ufficiale. Secondo quanto riferisce l’emittente “Rpp” il testo è stato approvato con 65 voti a favore, 12 contrari e nessun astenuto. (Res)