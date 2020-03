I fatti del giorno - Medio Oriente (4)

- Coronavirus: Israele, 3.035 contagiati e dieci morti - Un uomo di 93 anni e una donna di 76 anni, affetti da patologie pregresse, sono le ultime due vittime israeliane per Covid-19. Salgono quindi a dieci i morti, mentre i contagiati sono 3.035, secondo l'ultimo bilancio del ministero della Salute. Quarantanove dei contagiati sono in gravi condizioni, mentre 60 sono in condizioni moderate. Il Sars-Cov-2 si è diffuso anche tra i militari. A 45 soldati delle Forze di difesa israeliane è stato diagnosticato la Covid-19, mentre 4.156 sono in quarantena. (segue) (Res)