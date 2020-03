I fatti del giorno - Medio Oriente (5)

- Grecia-Israele: colloquio telefonico tra presidenti Sakellaropoulou e Rivlin - La cooperazione internazionale è essenziale nella lotta al coronavirus: lo ha sottolineato la presidente della Grecia, Katerina Sakellaropoulou, in un colloquio telefonico avuto oggi con l'omologo di Israele, Reuven Rivlin. In particolare, secondo quanto riferisce la stampa di Atene, i due presidenti hanno concordato sulla necessità di cooperare per fare fronte alle conseguenze economiche della pandemia. La collaborazione scientifica eccellente tra Grecia e Israele, secondo Sakellaropoulou, sarà ulteriormente rafforzata dal momento che i due paesi affrontano una "sfida comune". Rivlin ha inoltre invitato la nuova presidente greca a recarsi in visita in Israele una volta terminata l'emergenza coronavirus. (Res)