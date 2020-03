Ucraina: vicegovernatore Nbu, crisi economica non avrà effetti catastrofici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia dell’Ucraina è preparata alla crisi e ne subirà le conseguenze allo stesso livello di altri paesi. Lo ha affermato il vicegovernatore della Banca nazionale ucraina (Nbu), Dmytro Sologub, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. “Anche in situazioni di crisi come quella che vediamo, non subiremo danni peggiori rispetto ad altri paesi”, ha detto Sologub. In particolare, il vicegovernatore della Nbu ritiene che le conseguenze dell’attuale crisi non possano essere paragonabili a quelle del 2009, quando il Pil ucraino scese del 15 per cento. La cooperazione con l’Fmi è un altro fattore citato da Sologub, spiegando che “si escludono scenari catastrofici”. (Res)