Coronavirus: riprende confronto governo-opposizioni, ma minoranze pongono paletti

- Il governo, alle prese con l’emergenza coronavirus, gioca in parallelo su due piani che alla fine si intersecano. Da un lato, il pugno duro con l’Europa, o meglio con l’Europa dei falchi contrari alla soluzione dei coronabond, e dall’altro l’apertura al dialogo con le opposizioni. Le minoranze, infatti, lanciano da giorni ormai segnali di fuoco all’indirizzo dell’esecutivo, reo, a loro dire, di non averle coinvolte fattivamente fino a questo momento nelle decisioni di contrasto alla diffusione del Covid-19. Proprio di fronte all’alt dei leader delle minoranze, che rifiutano il ruolo di comprimari o addirittura di spettatori, il governo è riuscito a sparigliare. La voce grossa tenuta in Ue, rigettando persino il draft preparato, nonostante gli sherpa italiani avessero ottenuto quasi tutto, compresa l’eliminazione di qualsiasi riferimento al Mes, e l’aver rivendicato con orgoglio che l’Italia ha le carte in regola con la finanza pubblica, avevano già in parte spuntato le armi della minoranza. Ma la vera mossa per uscire dall’angolo è stata senza dubbio l’annuncio del ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Inca, durante il tavolo tenutosi al ministero con i capigruppo e i responsabili economici dei partiti di opposizione, della volontà di Conte di incontrare nella prossima settimana i leader politici Meloni, Salvini e Tajani "per rapportarsi direttamente sulle misure discusse in queste ore al tavolo". (segue) (Rin)