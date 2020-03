Coronavirus: riprende confronto governo-opposizioni, ma minoranze pongono paletti (2)

- Certo, stavolta, le opposizioni venderanno cara la pelle. Difficile che senza ottenere nulla di concreto replichino lo stesso comportamento tenuto quando si è trattato di votare lo scostamento di bilancio. A mettere in chiaro i paletti è stato Giorgio Mulè. Il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato ha sottolineato che "è precondizione per ogni forma di collaborazione che il presidente del Consiglio condivida con i leader del centrodestra il quadro degli interventi. Questo significa innanzitutto avere una strategia chiara sull'ammontare degli impegni con le priorità di azione oltre che sull'atteggiamento in Europa. Solo successivamente a questo incontro - ha avvertito - verranno attivati i tavoli tecnici con i capigruppo in Parlamento che trasformeranno in atti concreti le indicazioni". Non solo, ma Mulè ha anche indicato le modalità per farlo. A cominciare dalla figura del doppio relatore (di maggioranza e opposizione) sui singoli decreti, proposta avanzata stamani al tavolo con D’Inca e con il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri (presenti per il governo anche i viceministri al Mef Antonio Misiani e Laura Castelli e il sottosegretario all'Economia Maria Cecilia Guerra, oltre ai sottosegretari per i Rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi e Simona Malpezzi). Il deputato di FI ha indicato inoltre un altro strumento, richiamandosi "alla efficacia degli ordini del giorno accolti dall'esecutivo". (segue) (Rin)