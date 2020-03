Coronavirus: riprende confronto governo-opposizioni, ma minoranze pongono paletti (3)

- Già stasera, al termine delle riunioni sulle proposte emendative al decreto Cura Italia, comunque, le minoranze potranno fare un primo bilancio e rendersi conto se l’apertura al confronto ribadita oggi da D’Incà - il ministro ai partecipanti alla riunione ha assicurato la volontà dell'esecutivo di "ascoltare tutti", trovando insieme il percorso più adatto a recepirne le richieste - è reale o di facciata. Nel frattempo, però, un primo risultato palazzo Chigi lo porta a casa: sia Meloni che Salvini al momento cambiano il bersaglio delle loro critiche. E così la leader di Fd'I se la prende con la quarta autocertificazione sdoganata dall’esecutivo: "Abbiamo una certezza. Se c'è un ufficio che nel governo funziona benissimo è l'ufficio complicazione affari semplici. Mentre si produce la quarta cervellotica autocertificazione per gli spostamenti, nessuno ha ancora provveduto a spiegare agli italiani come il governo aiuterà le persone ad arrivare a fine mese". Il segretario della Lega, dal canto suo, rivolge i suoi strali contro l’Ue: "Pensiero di schifo e di vergogna all'Europa: si sono presi 15 giorni i signori dell'Europa per decidere". (Rin)