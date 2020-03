Coronavirus: De Luca, ho alzato i toni perché tutti ascoltassero

- "Ho parlato in maniera forte perché tutti ascoltassero. Ci sono momenti in cui bisogna alzare la voce, noi siamo pienamente solidali con lavoro governo e Protezione Civile. Ma abbiamo il dovere di dire la verità quando i problemi emergono e di parlare chiaro in tempo utile, non preoccuparci se qualcuno si prende collera". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social e ha aggiunto: "Alzato i toni perché abbiamo verificato l’emergere di criticità pericolose. Ho sempre detto a tanti del governo che abbiamo due emergenze: la prima è la Lombardia. Chiunque si sente estraneo a sforzo solidarietà nazionale non merita di dirsi italiano. Una seconda priorità, strategica: evitare che epidemia esploda anche nel Sud. Non avremo la possibilità neanche di aiutare lombardia e nord e sarà tragedia per l’Italia. Forza e lucidità per dare aiuto prioritario a realtà e non esploda a resto del Mezzogiorno e per quello che mi riguarda non esploda in Campania".(Ren)