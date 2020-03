Coronavirus: Positivo a virus comandante provinciale vigili del fuoco Viterbo

- Il comandante dei vigili del fuoco di Viterbo, l'ingegner Davide Pozzi, è risultato positivo al tampone per la diagnosi da coronavirus. A comunicarlo in via ufficiale è lo stesso comando provinciale. Le condizioni di salute di Pozzi sono buone e questo gli consente di continuare a coordinare dalla sua abitazione di Viterbo l’attività dei vigili del fuoco di Viterbo. "Il comandante - si legge nella nota- esprime un sentito ringraziamento all’Azienda sanitaria locale di Viterbo e a tutto il personale medico e paramedico per l'attenzione, la disponibilità e la professionalità dimostrate nei confronti del comando dei vigili del fuoco di Viterbo". (Rer)