Repubblica Ceca: senza finanziamenti aggiuntivi ospedali rischiano fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I maggiori ospedali cechi devono iniziare a operare in regime di crisi e ricevere finanziamenti speciali, altrimenti rischiano il fallimento. E' l'opinione espressa da David Feltl, direttore dell'Ospedale universitario generale di Praga, che ha parlato in conferenza stampa oggi. Secondo quanto riportato dall'emittente radiofonica "Cesky rozhlas", Feltl ritiene che il modello di finanziamento attuale, adatto a "tempi di pace", sia insufficiente per coprire l'aumento dei costi per i materiali sanitari indispensabili a combattere la pandemia di coronavirus. Per quanto riguarda le forniture del suo istituto, il direttore assicura che sono adeguate, ma segnala una carenza di strumenti per i test. (Vap)