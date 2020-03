Usa: Wall Street torna in rosso, il piano da 2.200 miliardi non convince

- Dopo tre giorni di chiusure in rialzo, Wall Street apre l'ultima seduta della settimana in rosso. Gli investitori non sono del tutto convinti del piano da 2.200 miliardi di dollari che potrebbe essere approvato oggi dal Congresso per aiutare le famiglie e le imprese Usa. Continuano a temere a una crisi economica causata dalla diffusione del coronavirus negli Stati Uniti. Gli Usa questa settimana hanno superato la Cina e sono il paese con il maggior numero di casi di coronavirus con 85.991 infezioni confermate, mentre i decessi hanno superato 1.296. Gli ospedali nell'area metropolitana di New York e di Seattle sono stati travolti nonostante le severe misure per ridurre il contagio. La borsa continua ad essere spaventata per i possibili sviluppi della pandemia e per questo la volatilità resta molto elevata. Diversi analisti prevedono un periodo di continui rialzi e ribassi, in attesa di un quadro più certo e dell'effettiva efficacia delle misure messe in campo dal governo Usa. (Nys)