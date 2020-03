Nepal: coronavirus, confermato il quarto caso

- Il Nepal ha registrato il quarto caso di coronavirus. Lo ha reso noto il ministero della Sanità. Il paziente è un uomo di 34 anni in cura all’ospedale provinciale di Seti e in buone condizioni. Era rientrato di recente dagli Emirati Arabi Uniti. Il 24 marzo è scattato il divieto per i cittadini di uscire da casa se non per la spesa essenziale e per motivi di salute e il divieto di circolazione per tutti i mezzi pubblici e privati salvo quelli autorizzati. Fino al 12 aprile è vietato l’ingresso ai viaggiatori provenienti o in transito “da tutti i paesi europei, del Medio Oriente e del Golfo Persico”, come si legge nell’avviso emesso dal Dipartimento dell’immigrazione, che cita espressamente l’Iran, la Turchia, la Malesia, la Corea del Sud e il Giappone, ma non la Cina. Per chiunque arrivi da paesi stranieri sono previsti la quarantena e il test. Ieri sono stati riaperti i punti di frontiera di Tatopani e Rasuwagadi. (segue) (Inn)