Coronavirus: De Luca, alzare toni per aiutare governo e rispettare fiducia cittadini

- "In Campania mancavano mascherine da destinare a operatori del 118. A quel punto abbiamo detto fermiamoci e parliamo chiaro e forte. Non è un problema della Campania, ma nazionale. Posto in maniera chiara ma con spirito collaborativo. Non giudicare ma risolvere problemi in ambito solidarietà nazionale". Lo ha detto Vincenzo De Luca in una diretta social in cui ha spiegato: "Lunedì sera ci hanno detto che martedì arrivavano, poi ci hanno detto mercoledì. La sera tardi arriva una fornitura di mascherine per quantitativo che ci basta per mezz’ora. Per la prima volta tute e visiere, primo invio assoluto di materiale. Ringrazio ma mi auguro che sia inizio programmazione forniture che sia continua nel tempo e ci dia serenità". Quindi ha mostrato le mascherine e dopo aver spiegato di aver risolto con le mascherine chirurgiche "leggere", ha aggiunto: "Queste forniture di Ffp2 e Ffp3 non arrivavano. Problemi emersi in relazione a flusso di forniture da Protezione civile che non arrivavano. Perciò abbiamo alzato i toni". Quindi ha spiegato: "Se parlo così credo di aiutare governo e cittadini, parlando chiaro aiutiamo anche governo nazionale a contenere possibile disastro del Sud e della Campania. Ho anche un ragione in più: tanti mi ascoltano perché hanno fiducia dei cittadini, ho bisogno di parlare sempre un linguaggio di verità che rende credibile ciò che dico. A questo impegno non derogo".(Ren)