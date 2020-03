Speciale difesa: Francia, Safran annulla il versamento dei dividendi del 2019

- Il gruppo Safran, attivo nel settore dell'aeronautica, dello spazio e della difesa, ha annullato il versamento dei dividendi del 2019 che ammontavano a 1 miliardo di euro a causa dell'epidemia provocata dal nuovo coronavirus. Lo scrive il quotidiano francese “La Tribune”, spiegando che l'azienda sta rafforzando il piano di adattamento previsto per far fronte alla crisi che ha colpito gli aerei 737 Max della Boeing. “Importanti misure sono attualmente messe in atto, come una pausa negli investimenti, la definizione di nuovo obiettivi per la Ricerca e sviluppo e l'abbassamento dei costi diretti e indiretti”, ha fatto sapere Safran. Il direttore generale, Philippe Petitcolin, ha dichiarato che una delle priorità consiste nel “preservare la tesoreria a breve termine”. (Res)