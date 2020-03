Speciale difesa: Spagna, Navantia addestra l'equipaggio per sottomarino S-81

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Navantia sta lavorando alla formazione dell'equipaggio per il sottomarino S-81 Isaac Peral. La prima fase, già conclusa, come ha riferisce il sito specializzato "Infodefensa", ha coinvolto diversi istruttori di addestramento presso la Escuela de Submarinos de la Armada en Cartagena (Esubmar). Due sono gli strumenti fondamentali per questo processo: il simulatore di piattaforma e il simulatore tattico, entrambi sviluppati da Navantia con il supporto di partner che collaborano come Indra, SAES e Avio. (Res)