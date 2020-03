Speciale difesa: Libia, Lna schiera quattro ospedali da campo per il coronavirus

- Il generale Khalifa Haftar, comandante dell'Esercito nazionale libico (Lna), ha ordinato l'istituzione di quattro ospedali da campo come misura precauzionale per contrastare l'epidemia da coronavirus e limitarne la diffusione in Libia. Secondo l'ufficio stampa dell'Lna, gli ospedali da campo saranno stabiliti nelle città di Ajdabiya, Sebha, Sirte e Zintan, con una capacità di 50 posti letto ciascuno, a spese del bilancio dell'Esercito nazionale libico. L'Lna ha inoltre stanziato oltre mezzo milione di dollari per importare ossigeno liquefatto a supporto degli ospedali di Bengasi. E’ stata già completata la costruzione di un ospedale da campo nella base aerea di Benina, ad est di Bengasi, con una capacità di cento letti completamente attrezzati per accogliere possibili casi di Covid-19. E' stato anche formato un Comitato supremo per contrastare il coronavirus e sono state dispiegate le unità dell'esercito nelle città per controllare il coprifuoco. (Bel)