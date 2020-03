Colombia: governo, incriminazione Maduro annuncio decisivo in lotta contro traffico di droga (6)

- "Ironia della sorte", fa sapere ancora il governo Maduro, "è proprio in Colombia dove si produce quella droga che gli Stati Uniti lascia entrare e che la sua popolazione consuma sfrenatamente. La DEA è stato l'attore internazionale chiave nel garantire dalla Colombia la produzione, la trasformazione e il trasferimento fino ai neuroni dei giovani negli Stati Uniti. Oggi, attraverso le dichiarazioni dei diretti responsabili, trovano conferme le denunce degli ultimi due anni del Governo Bolivariano sull'assoluta complicità e sottomissione agli Stati Uniti delle autorità colombiane, le quali, ignorando tali gravi reclami e respingendo le informazioni specifiche che erano opportunamente fornite loro, hanno offerto il loro territorio e le loro risorse per le cospirazioni contro il Venezuela, in totale violazione degli accordi internazionali e della Carta delle Nazioni Unite". (Mec)