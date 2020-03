Coronavirus: ragazzino scrive a Cc, grazie per garantire sicurezza e legalità nel Paese, orgoglio di essere italiano

- “Sono un ragazzino di 12 anni, abito a Milano, frequento la seconda media, vi scrivo dalla mail di mio padre perchè non posso avere un account in quanto sono ancora piccolo. Ci tenevo a ringraziarvi del lavoro che svolgete ogni giorno per garantire sicurezza e legalità in Italia". Esordisce l’email arrivata alla casella di posta elettronica del comando provinciale del capoluogo lombardo a firma di un giovane studente milanese. La lettera è stata resa nota dai militari impegnati ogni giorno nelle strade di tutta Italia insieme alle altre forze di polizia a garantire il rispetto delle norme per contenere il contagio del Coronavirus. "Oggi come non mai - si legge ancora nella mail - abbiamo bisogno di restare uniti per uscire dalla situazione in cui ci troviamo ora e so che ce la faremo. Se l'Italia oggi va avanti è anche grazie a voi. Il vostro lavoro è importantissimo, questo lo capisco, grazie anche a mio padre che ha fatto il carabiniere per circa 30 anni, è colui che mi ha insegnato i rispetto delle regole, il rispetto delle Istituzioni, della legge e per voi tutti carabinieri, polizia, polizia locale e tutti gli apparati dello Stato. Oggi più che mai mi sento orgoglioso di essere Italiano, orgoglioso di essere ciò che sono in Italia". " Comunque - conclude il ragazzino - volevo ringraziare coloro che sono in ospedale ad aiutare i pazienti affetti da Covid-19, medici, infermieri, operatori tutti. Grazie. Grazie ancora per il lavoro che svolgete ogni giorno. W l'Italia”. (Rem)