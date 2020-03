Coronavirus: Salvini, Sala e Gori fanno pure polemica, dimenticandosi di aperitivi e pasti a ristorante cinese

- "Se uno accende la tv nazionale per la Lombardia vede solo il sindaco di Milano Sala e il sindaco di Bergamo Gori, che ogni tanto fanno pure polemica, dimenticandosi che andavano a fare aperitivi sui navigli o andavano al ristorante cinese a Bergamo con tutta la giunta". Lo ha osservato il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, intervenendo in collegamento telefonico su TeleLombardia, dove ha invitato "ad andare a sentire anche i sindaci piccoli, non solo quelli delle grandi città". I primi cittadini, infatti, secondo il leader della Lega, "gli eroi in trincea, che in comuni di 1000 abitanti, portando a casa 300 euro al mese con cui non si pagano neanche la benzina per andare in Comune, a volte fanno i sindaci e in questo momento stanno facendo anche i vigili urbani, i geometri, i ragionieri e i bidelli". "Chiediamo sacrifici a tutti, è più che giusto, ma ai sindaci di qualunque colore politico dobbiamo solo dire grazie, perché stanno svolgendo un lavoro incredibile, soprattutto nei piccoli comuni", ha concluso Salvini. (Rem)