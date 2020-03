Milano: incendio in un appartamento, Polizia salva una coppia di anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri mattina a Milano gli agenti del commissariato di VillaSanGiovanni, insieme a una volante della Questura, pochi minuti dopo le ore 11, mentre erano impegnati in un posto di controllo all’inizio di via Palmanova, sono intervenuti per un incendio divampato in un appartamento al quarto piano di un condominio al civico 24 della stessa via. I poliziotti hanno notato un’anziana donna che chiedeva aiuto dal balcone di casa e, dopo aver richiesto l’invio dei Vigili del Fuoco e personale sanitario alla sala operativa, sono riusciti a mettere in salvo la donna 73enne, e suo marito 78enne che, per via di una frattura al femore, presentava grossi problemi deambulatori. Sono stati evacuati tutti i condomini, circa una cinquantina, nonostante la folte nube di fumo che aveva inondato le scale. (Com)