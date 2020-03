Napoli: al via sanificazione spazi verdi in aree Erp

- Su indirizzo dell’assessore al Patrimonio di Napoli Alessandra Clemente e dell’assessore al Verde Luigi Felaco da lunedì partirà a cura della Napoli Servizi la sanificazione delle superfici esterne pavimentate e degli spazi verdi interni ai parchi di Edilizia residenziale pubblica (Erp) non soggetti a pubblico passaggio. Gli interventi, a integrazione di quelli quotidianamente realizzati dall’amministrazione tramite le sue società partecipate sulla pubblica via, saranno comunicati giorno per giorno sul portale web del Comune di Napoli fino a completamento di tutti i parchi. I primi interventi partiranno lunedì e comprenderanno il Lotto P3 (Ponticelli - Via Oplonti, Via dei Papiri Ercolanesi) e il lotto P4 (Ponticelli - Via Fauno). In merito Clemente ha dichiarato: “Ogni giorno il Comune di Napoli attraverso i suoi Uffici e con il fondamentale supporto delle società partecipate sta lavorando senza sosta per intervenire in ogni punto della città, il lavoro di queste donne e uomini è veramente encomiabile, siamo tutti distanti ma uniti nel grande sforzo di affrontare nel modo migliore l'emergenza sanitaria in atto. Questo intervento sarà portato avanti dalla Napoli Servizi Spa società multi servizi in house providing del Comune di Napoli". Felaco ha aggiunto: "Il comune di Napoli c'è, la sanificazione degli spazi comuni e delle aree a verde di transito è fondamentale in queste settimane. Invitiamo ancora la cittadinanza a restare in casa, sempre più in sicurezza". (Ren)