Coronavirus: Fontana, ospedale in Fiera diventerà reparto del Policlinico di Milano

- L'ospedale in Fiera diventerà un reparto del Policlinico di Milano. Lo ha spiegato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante il consueto collegamento da Palazzo Lombardia sull'emergenza coronavirus. "Oggi - ha detto il governatore - abbiamo fatto una rapidissima giunta per approvare un provvedimento con il quale il nuovo ospedale in Fiera viene 'dato in gestione', accorpato al Policlinico di Milano, diventa una sorta di reparto del Policlinico, per tutti gli aspetti". "Al Policlinico - ha proseguito Fontana - viene assegnata la proprietà dei moduli, la ricerca e l'assunzione del personale, la realizzazione di tutti quegli impianti che sono necessari e la gestione complessiva del nuovo ospedale che diventerà in realtà un reparto del Policlinico". (Rem)