Coronavirus: Salvini, rifornimenti promessi dalla Protezione civile non arrivano alle regioni (2)

- (segue) "L'assurdo - ha proseguito Salvini a TeleLombardia - è che ci sono milioni di mascherine comprate dalle Regioni, non solo dalla Lombardia, ma ad esempio anche dalla Liguria che ho sentito ieri, che sono bloccate dall'altra parte del mondo perché lo Stato ha la precedenza. Ci sono le Regioni che tirando fuori i propri soldi, con i soldi magari dei cittadini e delle donazioni dei privati, trovano dall'altra parte del mondo milioni di mascherine, che sono bloccate in quegli aeroporti, perché prima devono arrivare le mascherine dello Stato, che per altro non stanno arrivando". "Ma mi dite che senso ha un'organizzazione del genere?", si è chiesto in conclusione il leader della Lega. (Rem)