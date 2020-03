Speciale energia: coronavirus, Enel attiva una polizza per i suoi 68mila dipendenti in caso di ricovero

- Enel ha attivato una polizza assicurativa per gli oltre 68mila dipendenti sparsi in tutto il mondo, compresi quelli di Endesa, di cui il gruppo energetico italiano è primo azionista al 70 per cento, in caso di ricovero ospedaliero a causa del nuovo coronavirus. La compagnia elettrica spagnola ha un organico di 9.700 lavoratori. Si tratta, scrive il quotidiano "Cinco Dias", di un'assicurazione appositamente progettata in base alle esigenze del gruppo ed è la prima nel suo genere al mondo volta a garantire il sostegno contro la pandemia globale di nuovo coronavirus. Enel in questo modo garantirà a tutti i suoi dipendenti che saranno ricoverati in ospedale a causa del Covid-19 di ricevere un aiuto finanziario in denaro. (Res)