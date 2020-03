Speciale energia: Francia, governo sostiene settore rinnovabili colpito da coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese ha cominciato a rinviare il calendario degli appalti destinati alla costruzione delle centrali di energia rinnovabile. Lo riferisce il quotidiano “Les Echos”, spiegando che in questo modo Parigi è andata incontro alle aziende del settore, anche loro in forte difficoltà a causa del nuovo coronavirus. “Abbiamo delle autorizzazioni amministrative per lavori che arriveranno a scadenza prima che i cantieri siano finiti, progetti che rischiano di perdere il loro accesso a una tariffa di acquisto di elettricità garantita, ritardi di allaccio alle reti che rischiano di pesare sulla redditività dei progetti”, ha detto Alexandre Roesch, delegato generale del sindacato delle energie rinnovabili. Il governo vuole mostrarsi flessibile per sostenere le aziende e i progetti. (Res)