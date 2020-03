Speciale energia: Spagna, Cantabria promuove elettrificazione con rinnovabili in edifici rurali

- Il ministero dello sviluppo rurale della Cantabria ha assegnato 50 mila euro in aiuti all'elettrificazione attraverso l'uso di sistemi basati sull'energia rinnovabile. L'aiuto è diretto alla sua installazione in edifici isolati in aree rurali di proprietà privata che si trovano in comuni con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti o che, anche se è superiore a questa cifra, si trovi in un nucleo la cui popolazione è inferiore a 2.500 abitanti. Gli interessati dovranno presentare un progetto di investimento tecnicamente ed economicamente valido che fornisca energia elettrica agli edifici che non hanno alcun tipo di servizio elettrico, attraverso sistemi autonomi e fissi di produzione di energia elettrica mediante energia rinnovabile. (Res)