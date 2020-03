Speciale energia: Acciona costruirà e gestirà parco eolico da 1 miliardo di euro in Australia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo spagnolo Acciona realizzerà tra il 2021 e il 2026 il suo più grande progetto eolico in Australia costruendo un parco da 1.026 mw nel Queensland. Il complesso MacIntyre richiederà investimenti complessivi per 1 miliardo di euro (1,96 miliardi di dollari). La maggior parte degli investimenti, riporta il quotidiano "Cinco Dias", saranno concentrati nel 2022 e nel 2023, sebbene l'inizio dei lavori sia previsto per la metà del prossimo anno. La compagnia spagnola ha stretto un'alleanza con CleanCo, la nuova utility statale rinnovabile del Queensland, per la realizzazione del parco. (Res)