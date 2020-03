Speciale energia: Egitto, coronavirus, consumo carburanti sceso del 20 per cento circa

- Il consumo di carburante in Egitto è diminuito del 20-25 per cento nel primo giorno di coprifuoco, imposto per arginare la diffusione del nuovo coronavirus. Lo ha detto Hossam Arafat, capo della divisione prodotti combustibili della federazione delle Camere di commercio, citato dal quotidinao "Shorouk". "Prima del coprifuoco, c'era stata una domanda senza precedenti dei carburanti a causa delle preoccupazioni sulla mancanza di prodotti e merci durante l'attuale crisi", ha detto Arafat. Il coprifuoco è entrato in vigore a partire dalle 19 del 25 marzo, fino alle 6 del mattino per le prossime due settimane. “In base alle nuove misure, tutti i mezzi di trasporto, pubblici e privati, saranno sospesi”, ha affermato il primo ministro Mustafa Madbouli. Inoltre, “tutti i caffè, i negozi, compresi i centri commerciali, restano chiusi dalle 17 alle 6 e saranno del tutto chiusi il venerdì e il sabato”. Chiusi anche club sportivi, qualsiasi luogo di aggregazione e i ristoranti, che limiteranno la loro attività alla consegna a domicilio. Il provvedimento non riguarda supermercati, negozi di generi alimentari all’esterno dei centri commerciali. Prosegue per altre due settimane la sospensione della didattica nelle scuole e nelle università, mentre è prevista una riduzione del numero di lavoratori impiegati in istituzioni statali. “In caso di violazione delle decisioni, saranno applicate le sanzioni previste dalla legge d’emergenza”, ha aggiunto il capo dell’esecutivo. In particolare, sono previste multe fino a 4 mila sterline egiziane (circa 254 dollari) e la reclusione. (Cae)