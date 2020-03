Coronavirus: Delrio (Pd), si metta il necessario per famiglie e imprese

- Graziano Delrio, capogruppo del Partito democratico alla Camera, via Twitter, ricorda che "l’Europa è nata per fare di tanti popoli una comunità priva di egoismi e sovranismi. Senza esitazioni - continua Delrio che pubblica sul suo profilo social una foto del Manifesto di Ventotene - si metta tutto il necessario per sostenere famiglie e lavoro. Siamo minacciati da una pandemia non da conti in disordine. Noi siamo ancora 'Per un’Europa libera e unita'". (Rin)