Coronavirus: Iss, diversità diffusione fra Regioni ma rispettare tutti misure

- La diversità della diffusione del coronavirus fra le varie Regioni, con aree più colpite ed altre meno, "non deve cambiare il nostro atteggiamento nel rispettare le misure di contenimento". Lo ha affermato il direttore dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel corso di un punto stampa sul virus. Nel Paese, ha chiarito, "ci sono realtà diverse per quel che riguarda la diffusione del coronavirus. Aree in cui c'è una fortissima circolazione del virus. Ma ci sono altre aree dove c'è una circolazione più limitata e dove la scommessa e la sfida e fare in modo che non diventino zone rosse. Ci sono poi aree dove i casi sono ancora più limitati". (Rin)