Coronavirus: Mollicone (Fd'I), misure per cultura, spettacolo, editoria, cinema nel decreto marzo

- "Il governo dia seguito alle osservazioni introdotte nei pareri delle commissioni in Senato e introduca già nel corso della conversione misure finanziarie di sostegno per il settore librario, l'industria discografica e l'estensione delle misure di sostegno alle imprese anche al settore culturale e dello spettacolo". Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Cultura, responsabile Cultura del partito, deputato Federico Mollicone. "Non possiamo permetterci - ha proseguito Mollicone - una Nazione senza teatri e senza cinema, senza librerie, editori, promotori, distributori di libri, traduttori, parchi divertimento, senza spettacoli, senza concerti, senza produzioni cinematografiche, senza musei, senza gallerie d'arte. Vanno, quindi, garantiti nel decreto 'marzo' l'estensione del fondo per le emergenze anche ai settori dell'industria libraria e fonografica, l'introduzione di un credito d'imposta per gli affitti di teatri, cinema e sale per spettacoli, l'estensione del reddito di ultima istanza anche ai lavoratori dello spettacolo, l'aumento dell'indennità già introdotta, un prolungamento della durata dei provvedimenti per le sospensioni contributive e tributarie, un credito d'imposta per l'editoria per l'acquisto della carta". (segue) (Ren)