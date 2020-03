Coronavirus: Mollicone (Fd'I), misure per cultura, spettacolo, editoria, cinema nel decreto marzo (2)

- "Inoltre - ha aggiunto il responsabile cultura di Fd'I - la cultura aiuta a diminuire gli effetti psicologici dell'isolamento: chiediamo, quindi, che i prodotti culturali vengano inseriti fra i beni di prima necessità e garantita la loro reperibilità e vengano incentivate forme di lavoro agile anche per i lavoratori dello spettacolo, così da mitigare anche gli effetti economici dei provvedimenti. Infine, siamo soddisfatti dell'introduzione nel parere dell'ottava commissione della necessità di adeguare i palinsesti Rai per l'aiuto alla didattica a distanza, in particolare all'esame di maturità. Chiederemo, con una risoluzione in commissione Istruzione assieme alle colleghe Frassinetti e Bucalo, che la Rai adegui i propri palinsesti con canali appositi e diversificazione per fasce orarie, così da coadiuvare il lavoro dei docenti", ha concluso Mollicone. (Ren)