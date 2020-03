Finestra sul mondo: Ue, "Wsj", riformare l'euro in tempi di crisi non è una buona idea

- Il "Wall Street Journal" mette in guardia da riforme strutturali dell'Eurozona sotto la spinta della pandemia da coronavirus che sta attanagliando l'Europa. "Le brutte crisi tendono a partorire politiche peggiori, e ciò pare valere soprattutto per le crescenti sollecitazioni a riformare la moneta unica europea al fine di rispondere all'emergenza sanitaria", scrive il quotidiano economico statunitense. Il "Wall Street Journal" punta l'indice in particolare contro l'idea dei cosiddetti "coronabond", promossa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte come possibile soluzione fiscale alle ricadute della pandemia. L'iniziativa, ricorda il quotidiano, ha ottenuto l'appoggio del presidente francese, Emmanuel Macron, di sette altri leader europei e di circa 400 economisti. Secondo il "Wall Street Journal", però, tale iniziativa manca di credibilità, specie nella versione che ipotizzerebbe un intervento straordinario del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) in deroga alle condizioni previste dai trattati. Il quotidiano afferma che le finanze dell'Italia erano malridotte da prima della crisi, e "le elite europee hanno promosso (il Mes) per anni come strumento di integrazione politica europea". Gli elettori possono dunque supporre che "una volta ottenute obbligazioni in tempo di crisi, rimarrebbero vincolati al Mes a tempo indeterminato". Il ricorso agli "eurobond" porrebbe anche "profondi problemi di governance", perché "l'eurozona manca di un'autorità politica che disponga del mandato democratico necessario a gestire trasferimenti fiscali su larga scala". Secondo il "Wall Street Journal", all'orizzonte dell'Eurozona si profilano specifici focolai di crisi, tra cui il quotidiano cita "il precario settore bancario italiano": a queste crisi, "l'Eurozona potrebbe rispondere ricorrendo ai 410 miliardi di euro del Mes, o raccogliendo ulteriori risorse da destinare a salvataggi mirati, vincolati a precise riforme economiche. Non si tratta di qualcosa che gli elettori europei abbiano esplicitamente approvato, ma le crisi del debito hanno dimostrato che possono accettarlo". Quel che invece l'Eurozona dovrebbe evitare, conclude l'editoriale, è modificare la governance sotto la pressione della crisi, mentre gli elettori sono distratti dalla pandemia, che alla crisi economica aggiungerebbe "una crisi di legittimità politica". (Sit)