Finestra sul mondo: Italia, “Handelsblatt”, il paese sull'orlo del fallimento a causa del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della pandemia di coronavirus e in particolare delle sue conseguenze per l'economia, l'Italia è “sull'orlo del fallimento”. È quanto sostiene il quotidiano “Handelsblatt”, secondo cui “nessun paese è più colpito, e meno preparato” dell'Italia nell'emergenza coronavirus. Vittime e casi di contagio non accennano a diminuire, mentre “il governo sembra sopraffatto”. Gli aiuti da 25 miliardi di euro, pari all'1,4 per cento del Pil, varati dall'esecutivo per far fronte al coronavirus sono “poco” rispetto alle misure decise dagli altri paesi. “Una pistola ad acqua invece di un bazooka”, afferma un commentatore Per Stefano Manzocchi, capo economista di Confindustria, sarebbe necessario un ammontare di dieci volte superiore. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intende raddoppiare gli aiuti ad aprile, ma intanto “l'economia italiana sta soffrendo molto” a causa della quarantena e dell'arresto di tutte le attività produttive non essenziali disposto dal governo. Per “Handelsblatt”, in tale scenario, “un paese già indebolito fronteggia il fallimento”. Secondo il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, l'Italia versa in una condizione di “economia di guerra” e la sospensione della produzione non essenziale avrà un costo di 100 miliardi di euro al mese, in base alle prime stime. A sua volta, per la Banca d'Italia, il contesto di “moderata crescita economica” è esposto a “rischi rilevanti” a causa del coronavirus. Per “Handelsblatt”, si tratta quasi di un eufemismo poiché, anche senza la pandemia, l'Italia sta passando dalla stagnazione alla recessione a seguito della contrazione dello 0,3 per cento subita dal Pil nel quarto trimestre del 2019. I problemi dell'economia italiana sono “ben noti, tutti cronici e fatti in casa”, aggiunge “Handelsblatt”: crescita debole, elevato debito pubblico pari al 136 per cento del Pil e in aumento, assenza di riforme strutturali, rigidità del mercato del lavoro, eccessiva burocrazia, amministrazione pubblica inefficiente, lentezza della giustizia, imposte elevate, evasione fiscale, declino della produzione, disoccupazione interno al 10 per cento con picco del 29,3 per cento tra i giovani del Sud. “Questi problemi devono essere risolti in modo che il paese possa tornare a crescere come prima”, afferma l'economista Carlo Cottarelli. Intanto, avverte il capo economista di Confindustria Manzocchi, “se dal 50 al 70 percento delle aziende si fermerà, prevediamo perdite da 85 a 100 miliardi di euro al mese”. La stabilizzazione della situazione non è prevedibile prima della metà dell'anno, tutto dipende da quanto tempo continuerà la pandemia. Secondo l'economista Fabiano Schivardi, 40 mila aziende potrebbero presentare carenze di liquidità già a marzo. A complicare lo scenario, vi è il fatto che, come nota Cottarelli, “al momento non vi è altro modo di sostenere l'economia se non aumentare il disavanzo”. Per Cottarelli, la pandemia di coronavirus è “uno shock classico e violento che deve essere trattato con mezzi keynesiani, un paese che ha un livello di debito così elevato come l'Italia non può prendere in prestito così tanto denaro”. Intanto, con il Pil che sta diminuendo e continuerà a scendere, divengono necessari garanzie e aiuti dello Stato per quanti perdono la propria fonte di reddito. A tal riguardo, secondo Confindustria, con un fondo di garanzia il governo deve fornire alle aziende “tutta la liquidità di cui hanno bisogno per superare la fase di transizione in caso di chiusura volontaria o involontaria”. Il rimborso dei debiti risultanti deve essere esteso a 30 anni dopo il superamento della crisi. (Sit)