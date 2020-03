Finestra sul mondo: Germania, nel 2019, 1.728 attacchi contro i migranti

- Nel 2019, in Germania si sono registrati 1.728 attacchi contro migranti e centri di accoglienza per i richiedenti asilo, in cui sono rimasti ferite 229 persone. È quanto si apprende da un rapporto pubblicato dal gruppo editoriale Funke, che cita una risposta del ministero dell'Interno tedesco a un'interrogazione presentata dal gruppo di La Sinistra al Bundestag. Come riferisce oggi il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, gli attacchi contro i migranti sono stati 1.620, con il ferimento di 229 profughi. Altri 128 attacchi sono stati diretti contro strutture deputate ad alloggiare i richiedenti asilo. In 118 dei casi, si tratta di azioni compiute da estremisti di destra. In 260 casi sono stati utilizzati esplosivi, è stato appiccato il fuoco o sono state impiegate armi che avrebbero potuto causare lesioni gravi. I dati segnano una lieve diminuzione su base annua. Nel 2018, le aggressioni contro i migranti in Germania sono state 1.775, con 173 casi di attacchi ai centri di accoglienza per i richiedenti asilo. Le cifre comprendono atti di violenza, insulti e danni materiali. Queste statistiche comprendono insulti e danni materiali nonché atti di violenza. (Sit)