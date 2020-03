Finestra sul mondo: Coronavirus, in Francia 1.696 morti e 29.155 casi

- In Francia il bilancio del nuovo coronavirus sale a 1.696 morti e 29.155 casi di contagio. Lo riferisce l'emittente televisiva “Bfm tv”, riportando un annuncio fatto ieri, 26 marzo, durante il consueto punto stampa quotidiano del direttore generale della Sanità, Jerome Salomon. In 24 ore sono stati registrati 365 decessi. “L'epidemia continua ad aggravarsi” e costringe gli ospedali a mobilitarsi in modo “eccezionale e inedito”, ha fatto sapere Salomon. Ad oggi in Francia sono ricoverate 13.904 persone, tra cui 3.375 in rianimazione, mentre 4.948 sono guarite. Una ragazza di 16 anni è deceduta ieri nella regione dell'Ile-de-France. Durante la sua dichiarazione Salomon ha fatto sapere che ancora non c'erano dettagli sullo stato di salute della giovane prima di contrarre il Covid-19. Il 34 per cento delle persone in rianimazione ha meno di 60 e il 58 per cento ha tra i 60 e gli 80 anni. I casi in Francia continuano ad aumentare, soprattutto in alcune regioni, come quella del Grand Est (+29,9 per cento), l'Hauts de France (+12,8 per cento), la Borgogna-Franche-Comté (+18,9 per cento) e l'Ile-de-France ( +13,7 per cento). Salomon ha spiegato che il tasso di mortalità riguarda soprattutto coloro che hanno più di 65 anni. (Sit)