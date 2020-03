Finestra sul mondo: Francia, Insee, un mese di confinamento fa perdere 3 punti di Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia l'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee) spiega che un mese di confinamento imposto nell'ambito della crisi provocata dal nuovo coronavirus porterà alla perdita di 3 punti del Pil annuo. Lo riferisce il quotidiano “Les Echos”, spiegando che oggi l'attività economica transalpina è al 65 per cento e le capacità di produzione e consumo sono ridotte a un terzo. Il settore della costruzione edilizia sembra essere quello più colpito, visto che attualmente è fermo al 90 per cento. L'attività industriale, invece, è stata dimezzata. L'agroalimentare per il momento non è stato troppo colpito, a differenza del settore automobilistico. L'indice del clima degli affari ha perso 10 punti scendendo a 95, il più forte calo mensile dal 1980. Nell'ottobre del 2008, dopo il fallimento della banca d'affari statunitense Lehman Brothers che diede l'avvio alla crisi economica, il dato scese di 9 punti. Ad accusare maggiormente è il settore dei servizi. Tuttavia, l'Insee sottolinea che “questi dati sono da leggere con prudenza”. Per Philippe Waechter, economista capo per Ostrum Asset Management, l'analisi “mostra l'importanza di un confinamento di durata ridotta” per evitare una catastrofe economica. (Sit)