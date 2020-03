Finestra sul mondo: Regno Unito-Russia, confronto a distanza tra unità navali nella Manica

- Nove unità della marina del Regno Unito hanno partecipato nei giorni scorsi a un'operazione per controllare da vicino le attività della flotta russa nel Canale della Manica. Come riferisce il quotidiano "The Guardian", sette navi russe si sono trattenute per diversi giorni nella Manica mentre l'epidemia di coronavirus stava scoppiando nel Regno Unito ed il governo britannico imponeva al paese una quarantena nazionale senza precedenti in tempi di pace. Secondo le fonti delle Forze amate britanniche citate dal "Guardian", la presenza di navi russe nella Manica era legata alle manovre della Nato "Colde Response", avviate a inizio marzo in Norvegia e poi annullate a causa della pandemia di coronavirus. Diversamente dalla prassi, le unità russe si sono trattenute diversi giorni nella Manica, invece di attraversare il canale come fanno di solito. (Sit)