Finestra sul mondo: Regno Unito, coronavirus, crolla la fiducia delle imprese

- La fiducia degli imprenditori nella capacità dell'economia del Regno Unito di far fronte alla crisi provocata dall'epidemia di coronavirus è crollata al -23 per cento, e a temere per il futuro sono soprattutto le piccole aziende. Lo scrive il quotidiano "The Times", commentando i dati diffusi oggi del sondaggio mensile realizzato dal centro di rilevazioni statistiche Kpmg e dalla Confederazione delle società per l'impiego britannica. La ricerca rileva che a marzo la fiducia delle imprese è crollata di 22 punti, precipitando al -23 per cento. Il risultato di questo sentimento negativo è che le imprese sospendano qualsiasi decisione in merito a investimenti ed assunzioni. A questo proposito, la fiducia degli imprenditori ha perso 21 punti percentuali, scendendo al -5 per cento. Il dato complessivo è trascinato al ribasso soprattutto dalle piccole aziende, che temono di essere escluse dagli aiuti del governo o di avere difficoltà burocratiche e organizzative per potervi accedere. (Sit)