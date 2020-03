Finestra sul mondo: Spagna, ministero Interno prepara nuove misure restrittive contro coronavirus

- Il ministero dell’Interno spagnolo ha pubblicato un’ordinanza più restrittiva in termini di lotta contro la diffusione del nuovo coronavirus, che specifica quali trasporti sarebbero autorizzati a viaggiare sulle strade spagnole in caso il governo voglia inasprire le misure di confinamento. L’esecutivo, scrive il quotidiano “El Pais”, al momento non intende adottare queste misure, ma l'amministrazione si sta preparando ai possibili scenari. L’ordinanza arriva nel mezzo di un dibattito tra l'esecutivo, i suoi alleati di Podemos e alcune comunità autonome, che chiedono di fermare ulteriormente alcuni settori della produzione per poter meglio controllare il contagio del virus. La Spagna registra oggi 769 decessi nelle ultime 24 ore, un aumento del numero di vittime, dopo che ieri si erano registrati 655 decessi e mercoledì 738. In totale, 4.858 persone hanno finora perso la vita nel paese, mentre 64.059 sono state contagiate. In totale le persone guarite sono 9.357, secondo l'ultimo bilancio del ministero della Salute. (Sit)