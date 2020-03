Finestra sul mondo: Spagna, nel 2019 governo chiese a comunità di contenere spesa sanitaria

- Nel 2019 il governo spagnolo ha chiesto il "contenimento" della spesa sanitaria a varie comunità autonome, tra cui Madrid, oggi al centro della pandemia di nuovo coronavirus. Lo scrive oggi il quotidiano “El Mundo”, citando le lettere inviate dall'esecutivo alle autorità regionali alla fine di luglio scorso. Nelle missive, il governo comunicava che le comunità autonome avevano superato il tasso di riferimento stabilito per l'acquisto di farmaci e forniture mediche nel 2017 e 2018. Pertanto, l'esecutivo avrebbe potuto chiedere alle regioni di applicare "misure di efficienza e sostenibilità". La notizia assume rilievo oggi vista la situazione di emergenza affrontata dalla Spagna nel sopperire alla mancanza di attrezzature mediche per far fronte al nuovo coronavirus. Intanto il ministro della Salute spagnolo, Salvador Illa, ha detto che il governo ha mandato indietro al suo produttore, la società cinese Bioeasy, il lotto di test rapidi per il nuovo coronavirus acquistati di recente e che si sono dimostrati difettosi per la sensibilità molto bassa che non consente di rilevare se una persona è infetta o meno. Il problema sta ritardando quindi l'uso massiccio di questi test, che il governo intendeva iniziare a utilizzare durante questa settimana in seguito alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che chiede di rilevare il maggior numero di infetti possibile per isolarli e fermare le catene di trasmissione. (Sit)