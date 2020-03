Finestra sul mondo: Usa, Wall Street recupera in tre giorni parte perdite per coronavirus

- In tre giorni consecutivi senza pari in quasi 90 anni di storia, i mercati azionari hanno recuperato quasi un quinto del valore perso. Giovedì 26 marzo, il Dow Jones è salito a 1.351 punti, ovvero del 6,4 per cento, mentre l'S&P 500 ha guadagnato 155 punti, ovvero il 6,2 per cento. Il Dow Jones ha segnato i guadagni più consistenti dal 1931, l’S&P invece il miglior recupero dal 1933, dopo aver raggiunto i minimi da tre anni. La ripresa è arrivata nonostante i dati evidenzino un picco nelle richieste di disoccupazione, che hanno raggiunto quasi 3,3 milioni nella terza settimana di marzo, circa cinque volte il record precedente che era stato toccato nel 1982. I mercati invece si sono concentrati sull’approvazione da parte del Senato di un pacchetto di ripresa economica da 2.200 miliardi, che il Senato ha approvato all'unanimità e la Camera dovrebbe passare venerdì. (Sit)