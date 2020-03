Coronavirus: Tunisia, registrati altri 30 nuovi casi, in tutto 227 persone positive

- Altri trenta nuovi contagi da coronavirus sono stati rilevati in Tunisia nelle ultime 24 ore su 282 tamponi effettuati, portando il totale delle persone positive a 227 su 2.045 analisi effettuate. Lo ha annunciato il ministero della Sanità in un comunicato stampa. Sono in tutto sei le perse decedute finora di Covid-19 nelle località di Sfax, Sousse, Ariana, Kef, Mahdia e Tataouine. Circa 17.888 persone sono state sottoposte ad auto-isolamento: di queste 8.845 hanno completato il periodo di controllo sanitario e 9.043 sono ancora in quarantena. Il ministero della Sanità ha ribadito l'importanza di rispettare gli standard di igiene, sollecitando i cittadini a mostrare responsabilità e a rispettare le rigide norme di contenimento totale per limitare la diffusione del virus Sars-Cov-2. (Tut)