Coronavirus: Css, chiari segnali funzionamento misure contenimento, non vanificare sforzi

- Il direttore del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, nel corso di un punto stampa sul coronavirus, ha ribadito: "E' fondamentale, proprio perchè osserviamo segnali chiari dell'efficacia delle misure di contenimento, non deflettere dalle medesime. Sono state determinanti per contenere il problema, specie dove non ha avuto un impatto come in Lombardia. Non dobbiamo vanificare il lavoro fatto". (Rin)