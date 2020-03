Russia: voto su emendamento costituzionale non verrà accorpato ad amministrative di settembre

- Il voto sugli emendamenti alla Costituzione russa non si terrà nella stessa data delle elezioni amministrative, previste il 13 settembre. La Commissione elettorale centrale della Federazione Russa congelerà inoltre le procedure di voto anticipato previste per la conferma degli emendamenti alla Costituzione, in conseguenza del rinvio annunciato dalla presidenza allo scopo di contenere il contagio da coronavirus. Lo ha reso noto la presidente della Commissione elettorale russa, Ella Pamfilova, in una riunione tenutasi oggi. Tali procedure avrebbero dovuto iniziare il primo aprile. "Dal primo aprile, avremmo dovuto iniziare il voto anticipato in aree difficili da raggiungere e remote, ma al momento abbiamo congelato tutte le procedure", ha dichiarato Pamfilova. Il presidente russo Vladimir Putin, nel corso di un discorso alla nazione, ha annunciato il rinvio delle votazioni, previste inizialmente per il 22 aprile. (Rum)