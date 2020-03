Imprese: Campari, approvato bilancio 2019, da assemblea soci ok a distribuzione dividendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea degli azionisti di Campari ha deliberato la distribuzione di un dividendo per l'esercizio 2019 di €0,055 (al lordo delle ritenute di legge applicabili), in aumento del +10,0 per cento rispetto al dividendo distribuito per l'esercizio 2018. È quanto si legge in una nota del gruppo. I soci hanno inoltre approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019. “Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione nel 2020, le previsioni dal Gruppo pubblicate nel contesto dell'annuncio dei risultati 2019 il 18 febbraio 2020, prima della diffusione del virus, non riflettevano gli impatti derivanti da Covid-19, e, pertanto, non possono restare invariate”, afferma Campari. In particolare, a causa dell’impatto del Coronavirus “si prevede che gli effetti possano riguardare soprattutto l'andamento dei consumi nel canale on-premise, fortemente impattato dalle restrizioni nei mercati principali del Gruppo, tra cui l'Italia, cui il segmento chiave degli aperitivi risulta particolarmente esposto. Relativamente al canale off-premise, si ritiene che l'impatto possa essere più contenuto rispetto al canale on-premise”. (Com)