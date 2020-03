Coronavirus: iniziata riunione governo-opposizioni convocata da D'Incà

- E' iniziata la riunione convocata dal ministro Federico D'Incà al ministero per i Rapporti con il Parlamento con i capigruppo d'opposizione. Per il governo sono presenti anche il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, i viceministri al Mef Antonio Misiani e Laura Castelli e il sottosegretario all'Economia Maria Cecilia Guerra, oltre ai sottosegretari per i Rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi e Simona Malpezzi. Per le opposizioni partecipano alla riunione in videoconferenza i capigruppo di Fratelli d'Italia Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani e il responsabile del programma di Fd'I Giovanbattista Fazzolari. La Lega è rappresentata dai capigruppo Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, oltre che dal presidente della commissione Finanze del Senato Alberto Bagnai. Per Forza Italia ci sono i due capigruppo di Camera e Senato, Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini, e il responsabile economico del partito Renato Brunetta, mentre per il gruppo Misto partecipano i deputati Maurizio Lupi e Alessandro Colucci.(Rin)