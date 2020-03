Coronavirus: Moldova, sale a 177 il numero dei casi positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati confermati altri 28 casi di infezione da coronavirus in Moldova, dopo che sono stati effettuati 134 tamponi. Il bilancio complessivo è arrivato a 177 persone infette da COVID-19, secondo quanto annunciato dal ministro della Salute, del Lavoro e della Protezione sociale, Viorica Dumbraveanu, durante una dichiarazione alla stampa. Di questi 28 nuovi casi, quattro casi riguardano medici dell'Ospedale clinico repubblicano, precedentemente testati positivamente per il virus COVID-19 in una clinica privata. Dumbraveanu detto che dei 28 nuovi casi di infezione, tre sono arrivati in Romania dalla Francia, mentre 25 hanno avuto una trasmissione "locale". Il ministro ha affermato che la maggior parte dei casi di trasmissione locale sono stati registrati a Chisinau, Ialoveni, Cahul, Hancești, Stefan Voda, Orhei, Soroca e in Transnistria. (segue) (Moc)